Йошкар-Ола, , 20:56 — REGNUM Наиболее пожароопасными в Марий Эл являются леса Звениговского и Медведевского районов. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

Традиционно пожароопасный сезон в регионе начинается во второй-третьей декаде апреля. В 2020 году первый лесной пожар произошел 10 апреля, последний был зарегистрирован 11 октября.

Основной причиной пожаров является неосторожное обращение граждан с огнем, нередко возгорания происходят в грозу. Самыми пожароопасными месяцами 2020 года стали май и июнь.

Для тушения лесных пожаров в текущем году в республике готовы 3922 спасателя, 595 единиц техники и около 5,5 тыс. единиц противопожарного инвентаря.

Региональным минлесхозом в 2021 году планируется приобретение лесопожарной техники и оборудования на сумму 34,1 млн рублей, что выше объема финансирования прошлого года, когда было выделено 27,5 млн рублей. Средства выделяются в рамках национального проекта «Экология».

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе пожароопасного сезона в 2020 году в Марий Эл произошло 40 лесных пожаров. Площадь, пройденная огнем, составила около 25 гектаров.