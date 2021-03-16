Москва, , 21:02 — REGNUM Ключевая ставка в России имеет потенциал к снижению. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил экономист Василий Колташов.

По его словам, на данный момент среди экономических аналитиков идет спор как Центральному банку действовать в отношении ключевой ставки. Надо ли ключевую ставку поднять, чтобы сделать более привлекательным фондовый рынок или нет. Колташов убежден, что следует поступить иным образом.

«Так вот, на волне повышения мировых цен на зерно, нефть и другие товары у центрального банка появляется возможность еще снизить ключевую ставку. То есть дать дополнительные кредитные стимулы покупателю на рынке недвижимости и активизировать продажи. Правда для этого нужно уменьшить энергию Минфина по скупке валюты на внутреннем рынке чтобы рубль укрепился. По мере того, как будет расти мировая цена на нефть можно будет принять решение о снижении ключевой ставки и дать дополнительные стимулы для покупателей на рынке недвижимости и выдача ипотеки может активизироваться, и внутренняя конъектура может действовать расширяющее на возможности покупателей», — сказал Колташов.

Читайте ранее в этом сюжете: В России упала доля одобренных заявок на кредиты по ипотеке