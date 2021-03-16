Женева, Швейцария, , 20:52 — REGNUM В мире за последние сутки зафиксировано 327 255 новых случаев заражения коронавирусом, скончались ещё 6668 пациентов с COVID-19. Такие данные приводит 16 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

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Сообщается, что всего за период с начала пандемии в мире выявлено уже 119 960 700 носителей коронавирусной инфекции, подтверждено 2 656 822 случая летального исхода.

ВОЗ также информирует, что на сегодняшний день в организацию поступили сведения о вакцинации от коронавируса 326 858 656 человек.

Напомним, днём ранее ВОЗ сообщала о 395 831 выявленном случае заражения и 7149 умерших пациентах с COVID-19 за сутки.