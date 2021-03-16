Москва, , 21:01 — REGNUM В России необходимо создать новый класс покупателей недвижимости. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил экономист Василий Колташов, комментируя новость о том, что в феврале 2021 года доля одобренных заявок по ипотеке упала до минимума за последние четыре год.

«Главный вопрос, который сейчас нависает над экономикой: платежеспособного спроса, достаточного для того, чтобы продолжился рост на рынке недвижимости, рост ипотечного кредитования, рост строительства, рост продаж и настроение было покупать — таких условий нет. Государство может их создать, а может и действовать более осторожно, прежде всего оценивая ситуацию и ориентируясь на то, что происходит в экономике», — сказал Колташов.

По его словам, в России на данный момент есть ресурсы для создания нового платежеспособного класса покупателей недвижимости. Идея экономиста относительно того, как реализовать этот потенциал, состоит в том, чтобы создать единую систему оплаты труда медиков, работников школ, колледжей и вузов по всей России.

«Чтобы не было так, что московский учитель — это богатый учитель, а провинциальный — просто нищий, который даже думать не может о том, чтобы покупать собственное жилье. Так что если здесь государство решит произвести реформу ставок и реформу налога на доходы предприятий, добавив к этому некие собственные программы стимулирования регионов, то в регионах начнут повышаться ставки оплаты труда этого класса покупателей. А если к этому добавят еще и программу льготной ипотеки, это приведет к созданию новых классов покупателей в регионах. Создать такой же класс покупателей в Москве можно, но очень дорого и не очень продуктивно. А в регионах это был бы новый класс покупателей, который потянул бы за собой экономические процессы», — сказал Колташов.