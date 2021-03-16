Санкт-Петербург, 16 марта, 2021, 20:58 — ИА Регнум. Комитет имущественных отношений (КИО) администрации Санкт-Петербурга издал распоряжение о передаче в безвозмездное пользование Русской православной церкви второго этажа Благовещенской церкви на территории Александро-Невской лавры. В этих помещениях ранее располагался Музей городской скульптуры.

Дарья Драй ИА REGNUM Александро-Невская Лавра

Соответствующий документ подписан главой КИО Леонидом Кулаковым и опубликован во вторник, 16 марта.

«Передать в безвозмездное пользование сроком на 100 лет религиозной организации для использования в соответствии с целями деятельности организации, определенными ее уставом, нежилые помещения, расположенные в здании по набережной реки Монастырки, дом 1, литера Д», — говорится в документе.

Речь идет о Санкт-Петербургской епархии. Она получит три помещения площадью примерно 400 кв. метров на втором этаже.

Напомним, еще в ноябре 2020 года по итогам совещания с вице-премьером Дмитрием Чернышенко петербургским властям поручили «рассмотреть возможность» передачи помещения Музея городской скульптуры в безвозмездное пользование РПЦ в честь 800-летия со дня рождения Александра Невского, которое отметят в 2021 году.

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Согласно документу, Минкультуры вместе с Минфином предложили проработать вопрос о дополнительном финансировании реставрационных работ в Александро-Невской лавре и в Санкт-Петербургской духовной академии, а губернатору Петербурга Александру Беглову — подумать вместе с Санкт-Петербургской епархией о передаче ей еще и Лазаревской церкви, и церкви Тихвинской иконы Божией Матери, а также земельного участка на набережной реки Монастырки, 5.

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Заметим, в 2013 году РПЦ уже пыталась получить в свое распоряжение Благовещенскую церковь, тогда против официально выступили члены Совета Федерации от Петербурга Валентина Матвиенко и Людмила Косткина. Богослужения здесь не проводят с 1930-х годов.

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В помещении церкви находится Благовещенская усыпальница, которая входит в состав Музея городской скульптуры. Сюда в течение почти сотни лет переносили надгробия именитых соотечественников, имеющие ценность для истории и культуры, как и в Лазаревскую церковь после появления музея. В церкви Тихвинской иконы Божией Матери располагается Некрополь мастеров искусств.