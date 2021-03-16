Рим, , 20:47 — REGNUM По данным на вечер вторника, 16 марта, в Италии умерли 103 001 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 502 (днем ранее — на 354), сообщили журналистам в национальной службе гражданской обороны.

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Это самый высокий показатель с 26 января 2021 года.

Число подтвержденных носителей выросло на 20 396 (днем ранее — на 15 267).

С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 3 258 770 — почти 5,5% населения страны. В настоящее время заражены 536 115 человек — на 5758 больше, чем днем ранее.

Первую и повторную прививку сделали 2 070 825 человек (за день этот показатель вырос на 49 785), что составляет 3,44% населения Италии.