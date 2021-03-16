Москва, , 20:42 — REGNUM Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи гарантирует одинаковое качество и эффективность всех вакцин «Спутник V», вне зависимости от страны вакцинации. Об этом заявил 16 марта глава центра Александр Гинцбург.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вакцинация продолжается — все новости»

"Институт Гамалеи гарантирует одинаковое качество всех тех препаратов, которые прошли контроль в нашем институте. Поэтому могу сказать, если первый компонент получен в одном месте, а второй компонент в другом прививочном пункте или даже в другой стране, то ничего в этом я плохого не вижу», — приводятся его слова в официальном Telegram-калане «Спутник V».

Таким образом, отметил Гинцбург, человек, привившийся первым компонентом препарата в одной стране, может получить второй компонент в другой. Это никаким образом не повлияет на результат, подчеркнул он.