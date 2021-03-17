Вильнюс, 17 марта 2021, 00:45 — REGNUM Власти Литвы временно приостановили поставки вакцины от COVID-19 компании AstraZeneca, сообщил 16 марта министр здравоохранения республики Арунас Дулькис.
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«Мы получили рекомендацию государственной службы по контролю над лекарствами остановить распространение доз вакцины AstraZeneca среди населения», — заявил на пресс-конференции Дулькис.
Как сообщало ИА REGNUM, в ряде стран временно запрещено применение вакцины AstraZeneca. Германия, Франция, Италия, Нидерланды, Ирландия, Австрия, Эстония, Люксембург, Латвия, Норвегия и Дания остановили применение этого препарата после заявлений о серьёзных осложнениях среди привитых.