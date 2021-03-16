Москва, , 21:00 — REGNUM Банки стали реже выдавать ипотечные займы ввиду сокращения числа надежных заёмщиков. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил экономист Василий Колташов, комментируя новость о том, что в феврале 2021 года доля одобренных заявок по ипотеки упала до минимума за последние четыре год.

«Покупатель, которому можно было легко одобрить выдачу кредита и который готов был скорее брать жилье и было понятно, что у него есть чем обеспечить этот кредит в плане доходов, он если не закончился, то очень сильно сократился в количестве. Отсюда и политика банков», — сказал Колташов.

Эксперт отметил, что общая экономическая ситуация в России сейчас не должна действовать на банковский сектор как особенно стрессовая.

«Стрессов было много в перовой половине 2020 года, дальше из становилось меньше. Вроде бы банки должны быть настроены активнее выдавать кредиты, но встает вопрос кому выдавать», — заявил Колташов.