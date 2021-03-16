16 марта 2021 | Время чтения 2 мин

Москва возмущена преследованием российских журналистов польскими властями. Очередным таким актом притеснения стал запрет Варшавы на въезд в течение пяти лет в Польшу журналисту ВГТРК Евгению Решетнёву

Мария Выбойщик, , 21:25 — REGNUM Запрет на въезд в Польшу журналисту ВГТРК Евгению Решетнёву — это грубое нарушение свободы слова и проявление русофобии, сообщили 16 марта в пресс-службе МИД РФ.

Флаг Польши Даниль Муллагалиев © ИА REGNUM

Комментируя пятилетний запрет на въезд в Польшу для Решетнёва, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила, что польские власти накануне, 15 марта, продлили подобные санкции журналисту Sputnik Леониду Свиридову.

Мария Захарова Дарья Антонова © ИА REGNUM

При этом ни Решетнёв, ни Свиридов не получали официальных уведомлений о введённых ограничениях, узнав о мерах Варшавы из прессы.

«деятельностью, выходящей за рамки работы журналиста ». Мария Захарова «В отношении Евгения Решетнёва осуществлён дезинформационный вброс о том, что он якобы занимается».

Российский дипломат напомнила, что Решетнёв не был в Польше больше года по работе. Последняя его командировка в эту страну состоялась в начале прошлого года: он готовил телевизионный сюжет о лагере смерти «Освенцим».

Свиридов также является журналистом, преследуемым Варшавой по ложным обвинениям: аккредитация в МИД Польши у него была отозвана семь лет назад — по запросу польского агентства внутренней безопасности.

Здание МИД России Nikita Dezhurny

Этим преследования Свиридова польскими властями не ограничились: его безосновательно лишили постоянного вида на жительство в Европейском союзе, причём в декабре 2020 года эти меры автоматически продлились, журналисту об этом никто не сообщил.

Мария Захарова «В Польше обвинения в шпионаже стали частым предлогом для репрессивных действий в отношении журналистов. Рестрикции Варшавы, грубо нарушающие фундаментальные демократические принцип свободы СМИ и право искать и распространять информацию, не соотносятся с провозглашаемыми в Евросоюзе высокими стандартами в области обеспечения прав человека».

Москва считает эти действия в отношении российских журналистов очередным примером нарушения Варшавой шенгенского законодательства Евросоюза «для сведения счетов с неугодными гражданами России»: польские власти занимаются «целенаправленной инструментализацией Варшавой членского статуса в ЕС в угоду своим местечковым антироссийским фобиям».

Комментируя решение Варшавы, которое было принято по запросу службы военной разведки Польши, Решетнёв отмечает следующее:

«Я работаю на телеканале «Россия» уже около десяти лет. В профессии я более 15 лет. Никаким шпионом я не был, не являюсь. В Польше я был неоднократно в качестве журналиста, делал там различные репортажи, брал интервью и у польских политиков, и у общественных деятелей, у депутатов Сейма и Европарламента. Никаких вопросов, насколько я знаю, ни при въезде, ни при выезде из Польши ко мне не было».

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