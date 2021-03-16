Минск, , 20:36 — REGNUM «По состоянию на 16 марта в Белоруссии признаны политическими заключенными 287 человек», — сообщает белорусский «Правозащитный центр «Весна».

Политическое руководство постсоветской республики отрицает наличие политзаключённых, отказывается регистрировать ПЦ «Весна» и сотрудничать со специальным докладчиком по правам человека в Белоруссии, назначенным Советом по правам человека ООН.

Читайте новости сюжета: Протесты в Белоруссии

Отрицая наличие политзаключённых и изложенные спецдокладчиком ООН факты, МИД Белоруссии проинформировал об утверждённом 16 марта 46-й сессией СПЧ ООН докладе рабочей группы СПЧ по универсальному периодическому обзору (УПО) Белоруссии третьего цикла, который состоялся 2 ноября 2020 года.

«К обзору Белоруссии проявили интерес 92 государства, большинство из которых положительно оценили усилия нашей страны в осуществлении рекомендаций второго цикла УПО, — сказано в заявлении МИД. — По итогам третьего цикла обзора Белоруссия приняла бóльшую часть из предложенных государствами рекомендаций».

Напомним, систематические и грубые нарушения прав человека в Белоруссии, а также фальсификации выборов стали основанием для применения к официальному Минску санкций. ОБСЕ применила к Белоруссии «Московский механизм», а страны ЕС и США — политические и экономические санкции.

Также читайте новости сюжета: Санкции США и ЕС в отношении Белоруссии