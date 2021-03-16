Колумбус, США, , 20:34 — REGNUM Клуб Национальной хоккейной лиги «Коламбус Блю Джекетс» сегодня, 16 марта, выставил российского нападающего Михаила Григоренко на драфт отказов, информирует в своем твиттере журналист Крис Джонстон.

В текущем розыгрыше регулярного чемпионата НХЛ россиянин принял участие в 18 матчах и отличился 7 (2+5) очками при показателе полезности «-1». Григоренко не вызывался в основной состав команды с 24 февраля;

В межсезонье бывший форвард ЦСКА заключил с «Коламбусом» однолетний контракт на 1,2 миллиона долларов.