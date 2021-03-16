Москва, , 20:59 — REGNUM На рынке жилья в России на данный момент возникла определённая пауза. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил экономист Василий Колташов, комментируя новость о том, что в феврале 2021 года доля одобренных заявок по ипотеки упала до минимума за последние четыре год

«В этом смысле рынок заслужил паузу, которую он получил здесь, в начале 2021 года. Наконец подтверждается еще одно важное правило, что рынок недвижимости настолько медленный, что он медленнее чем черепаха», — сказал Колташов.

Экономист обратил внимание на довольно необычное обстоятельство. Под воздействием программы льготного ипотечного кредитования рынок жилой недвижимости в России разогнался в кризис, а когда началось экономическое оживление, он, выдохшись, стал замирать и началось сокращаться число одобренной ипотеки.