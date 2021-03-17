Вашингтон, , 00:34 — REGNUM Американский аукционный дом Sotheby's выставит на торги работы художника Murat Pak, представленные в виде невзаимозаменяемых токенов (NFT). Об этом 16 марта сообщает CNBC.

«Еще рано рассуждать о криптографическим искусстве в целом. Но NFT становится все популярнее. Мы полагаем, что у технологии есть будущее», — рассказал глава площадки Чарльз Стюарт.

Отметим, что художник под псевдонимом Murat Pak прославился в мире цифрового арт-пространства своим монохромным стилем.

Организаторы пообещали «некоторые другие сюрпризы». Торги пройдут в течении нескольких недель. Детали предоставят позже.

Напомним, что в феврале картина «Everydays: The First 5000 Days» художника Beeple ушла с аукциона Christie’s почти за $70 млн.