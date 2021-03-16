Москва, , 20:59 — REGNUM Покупательские потенциал населения в отношении недвижимости в России во многом исчерпал себя еще в 2020 году. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил экономист Василий Колташов.

Комментируя новость о том, что в феврале 2021 года доля одобренных заявок по ипотеки упала до минимума за последние четыре год, эксперт указал, что в 2020 году рынок жилья, также ипотечное кредитование пережили определенное ралли. Выражалось оно в резком ускорении процессов в условиях, когда у покупателей не всегда имелись достаточные денежные ресурсы.

«Надо сказать, что на волне роста цен продажи, а также готовность покупать и брать кредиты возрастала и в 2019 году. В 2020 году покупатель был во многом выжат — его стрессовали и обстоятельства и заявления застройщиков о росте цен. Больше всех его стрессовал курс рубля и неопределенность, новости о пандемии не облегчали это положение. В результате покупали все что можно, все на что хватало заемных средств. Лишь бы скорее потратить свои сбережения», — заявил Колташов.