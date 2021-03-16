Мурманск, 16 марта 2021, 20:31 — REGNUM Губернатор Мурманской области Андрей Чибис вручил 14 работника областного центра специализированных видов медицинской помощи благодарственные письма за борьбу с коронавирусной инфекцией.
Всего за год в борьбе с коронавирусом были задействованы 7175 работников медицинских организаций: врачи, фельдшеры, медсёстры, работники скорой медицинской помощи и другой персонал.
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Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время на лечении с COVID-19 находятся 357 человек. Всего с начала пандемии в Мурманской области инфекцию выявили почти у 48 тысяч человек, 1025 из них скончались.