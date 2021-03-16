Сыктывкар, , 20:21 — REGNUM В Усть-Куломском районе Коми под лед провалился двухлетний мальчик, спасти ребенка не удалось.

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе СУ СКР по Республике Коми, ЧП произошло в понедельник, 15 марта. Родители из деревни Верхний Воч вместе с сыном отправились за водой на реку. В полутора метрах от берега ребенок провалился под лед. Отец пытался его спасти, но не смог. Тело мальчика было поднято на поверхность на следующий день.

По факту случившегося проводится доследственная проверка, идет допрос свидетелей.