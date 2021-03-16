Вашингтон, , 23:38 — REGNUM Акции Volkswagen AG рекордно выросли после того, как стало известно, что компания намерена обогнать производителя электрокаров Tesla, лидирующего на рынке электромобилей. Об этом 16 марта сообщает Yahoo Finance.

После брифинга Volkswagen AG, где компания заявила о новых амбициях, ее акции подорожали на 29%. Отметим, что VW объявила о планах стандартизации технологий, которые тяжело осуществить даже такой успешной компании, как Tesla.

Среди прочего, стало известно, что VW построит шесть новых заводов по производству аккумуляторов в Европе. Также в 2021 году компания планирует продать более 1 млн электромобилей. С такими темпами VW намерена стать лидером на мировой арене электрокаров к 2025 году.

Напомним, что в 2020 году прибыль VW упала до €454 млн c €3,8 млрд в 2019 году. Компания сообщила, что такие убытки принесла пандемия коронавируса.