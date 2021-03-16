16 марта 2021 | Время чтения 6 мин

Наступившая передышка между волнами пандемии COVID-19 обнажила прочие проблемы населения. Которые нивелировали эйфорию, внушенную иллюзией победы над очередной «вселенской катастрофой». Так как, если несколько переиначить известную поговорку, аппетит по-прежнему уходит во время еды, цены на которую — и всё остальное тоже — продолжают расти.

Андрей Сафонов, , 21:28 — REGNUM Россия почти в восемь раз обогнала Евросоюз по темпам роста цен на продукты, сообщил 1 марта телеграм-канал «Банкста»: продовольственная инфляция в нашей стране достигла 8,2% в годовом выражении, в то время как в странах ЕС — 1,1%.

Свобода Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Упомянутый уровень российской продовольственной инфляции пока что больше похож на комплимент. Тем более что 15 марта агентство Bloomberg заявило о планах Банка России поднять ключевую ставку с текущих 4,25% до 5,5% или даже 6% до конца года на фоне роста инфляции и государственных расходов. По данным источников Bloomberg, ЦБ РФ рассматривает возможность более быстрого ужесточения денежно-кредитной политики, чем планировалось ранее. Так, Банк России в феврале сохранил ключевую ставку на уровне 4,25%, даже несмотря на рекомендации МВФ ставку снизить. То есть, по словам Михаила Ершова, профессора Финансового университета при правительстве РФ, Россия встала на путь «отстающего роста». Данное определение рискует пополнить «топ» двусмысленных политологических мемов наряду с «отрицательным ростом» экономики и «социальным хлопком», к которому они неуклонно приведут.

Резкий рост цен на нефть в феврале не принес в Россию дополнительных нефтедолларовых доходов, сообщает телеграм-канал «Банкста». По итогам месяца чистый приток валюты в страну по текущему счету платежного баланса составил $6 млрд и снизился на 12% относительно января, следует из статистики ЦБ. За два месяца разница между основными валютными потоками в страну и из нее составила $13,1 млрд — на 3,6 млрд меньше, чем год назад. Февральская цифра оказалась заметно ниже ожиданий и стала негативным сюрпризом. Цена нефти за месяц взлетела еще на 13% и вернулась на уровни прошлого года, что должно было принести около $1 млрд дополнительного притока.

Интересно, что в 2019 году при среднегодовой цене нефти в $63,6 за баррель (а не $72, как сейчас) доллар стоил 62−65 рублей. Снижение курса хотя бы до 65 рублей за доллар помогло бы снизить и темпы роста инфляции, и цены импорта. То есть по-прежнему во главе угла — экспорт, в том числе (вернее, в основном) и капитала, а по факту — выручки предприятий с «иностранными» кипрскими и прочими «инвестициями». Получается, пишет телеграм-канал «Proeconomics», Минфину и ЦБ сегодня не интересно стало поддерживать уровень инфляции в установленном ими же коридоре; их очевидная цель — лишь наполнение ФНБ и резервов ЦБ. При этом в 2020 году из России вывезли 300 тонн золота на сумму $18,5 млрд. Чему объяснения нет. Тем более, что объем вывозимого драгметалла превысил годовой объем его добычи, сообщает телеграм-канал «Мардан».

По данным опроса, проведенного 18−24 февраля 2021 года АНО «Левада-Центр» (внесена в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1601 человек, 58% россиян считают рост цен главной проблемой общества. Еще в 2018 году 72% опрошенных считали рост цен одной из главных проблем. 40% — бедность, обнищание население (52% в 2018 году), столько же (39%) — коррупцию и взяточничество. Несколько меньше выделяют рост безработицы (36%) и социальное расслоение (26%).

«Какие из следующих проблем нашего общества тревожат вас больше всего, и вы считаете их самыми острыми?», по данным опроса, проведенного АНО «Левада-Центр» в феврале 2021 года (фрагмент)

Тем не менее рост цен всё-таки остаётся главной социально-экономической проблемой. Но в условиях «священного рынка» в нашей экономической реальности привокзального базара в Богом забытой провинции, где локомотивы мирового прогресса дольше нескольких минут не задерживаются, тенденция на раздачу «удочек» вместо «рыбы» остаётся, похоже, каноническим приоритетом наших властей нынешней, якобы — пост-чубайсовской эпохи. Несмотря на всю сугубую патриотичность их (властей) риторики. А в это время…

А в это время китайский импорт в Россию за два месяца 2021 года вырос на 48% в годовом выражении — отнюдь не «удочек» — и составил $8,92 млрд. Занятно было в этой связи узнать, уже в I кв. 2019 года госдолг Китая составил 303% ВВП, или более $40 трлн, а по итогам 2021-го может превысить 350%. Это самая «долговая» экономика мира, а вовсе не США, как это почему-то принято считать у нас в России. К тому же китайская экономика в принципе теперь становится первой в мире (и по рискам — тоже). Конечно, во многом всё дело — в единице измерения, а главное — в её, той единицы, принадлежности. А это — доллар США, а не китайский юань. И, увы, не рубль, низведенный сложноподчиненной зависимостью от МВФ и ФРС до уровня даже не «деревянного», а «резинового» (RUR = RUBBER?). Иначе сложно объяснить «управляемость» его (рубля) курса в отдельные периоды — что финансово-отчётный (курс RUR к USD растёт) или при закупке, что в бюджет или прочими крупнейшими интересантами (тогда курс рубля почему-то падает).

В общем, ситуация сложная и неоднозначная. Тем интереснее предложения различных политических структур, о благе народном пекущихся по долгу мандатно-депутатскому.

Первым о нуждах народа обеспокоился экс-президент РФ, главный «единоросс» Дмитрий Медведев, ещё в сентябре прошлого года предложивший обсудить введение в России базового дохода. Несмотря на позитивно-ажиотажное восприятие этого предложения, никаких последствий оно не имело, оказавшись привычно-легковесным сотрясанием воздуха. Похоже, иная судьба ждёт упорно продвигаемые парламентской фракцией ЛДПР продовольственные сертификаты; во всяком случае, поддержка президента им уже обещана. Инициатива же председателя партии «Справедливая Россия — за правду» Сергея Миронова об усовершенствовании закона о самозанятых обязанием его (самозанятого и его фактических работодателей) соблюдать требования ТК РФ (то есть заставить себя работать не 20, а 8 часов в сутки, ходить в отпуск, лечиться вовремя и проч.) весьма похвальна, но на данный момент представляется уже малореализуемой. «Фактически закон отбросил развитие трудового права на 100 лет назад», — констатирует главный справедливоросс.

«Двухсотлетний триколор». Ян Гамильтон Финлей, шотландский художник и поэт Телеграм-канал «Мальцовская галерея»

В этой связи весьма значимыми представляются рейтинги доверия политикам, государственным институтам и политическим партиям, о чём сообщает ВЦИОМ в своей публикации от 12 марта этого года.

Показатель одобрения деятельности президента на 7 марта 2021 года составил 60,4%. Уровень положительной оценки работы премьер-министра и правительства России составили 41,6% и 35,4% соответственно.

На прямой вопрос о доверии Владимиру Путину положительно ответили 64,1% респондентов, Михаилу Мишустину — 52,1%, Владимиру Жириновскому — 33,0%, Геннадию Зюганову — 27,0%, Сергею Миронову — 26,4%.

Уровень поддержки партии «Единая Россия» составил 30,3%, КПРФ — 12,3%, ЛДПР — 10,8%, «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» — 8,2%.

И напоследок. Довольно интересно прозвучало предложение лидера КПРФ Геннадия Зюганова проверить «подозрительно богатых» в ответ на предложение Минтруда лишать пособий «подозрительно бедных». Инициатива пока не прошла: налог для «подозрительно богатых» можно рассматривать лишь как приглашение к политическому диалогу, но не как действия депутата Госдумы, обдуманно предлагающего изменить Налоговый кодекс, заявил первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский. Тем не менее введение подобного разового налога вкупе с налоговой амнистией способствовало бы построению более справедливого и безопасного общества, в том числе и не в последнюю очередь — и для богатого сословия. А значит — и прочного гражданского мира и долгожданного единения населения в нацию. В будущем. Может быть.