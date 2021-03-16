Москва, 16 марта, 2021, 20:01 — ИА Регнум. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров провел переговоры с сирийским коллегой Фейсалом Микдадом, сообщает 16 марта МИД России.

Минобороны России

Телефонный разговор состоялся по инициативе главы МИД Сирии.

«Министры обсудили складывающуюся ситуацию в Сирии и вокруг нее с акцентом на содействие продвижению комплексного политического урегулирования через общенациональный диалог без вмешательства извне. Были рассмотрены вопросы подготовки 6-го заседания редакционной комиссии межсирийского Конституционного комитета в Женеве», — говорится в сообщении.

В ходе телефонного разговора была «подчеркнута решимость продолжения бескомпромиссной борьбы с террористическими группировками в САР, а также с попытками внешних сил провоцировать сепаратистские тенденции на ее территории».

При этом Сергей Лавров проинформировал Фейсала Микдада об итогах своего визита в ОАЭ, Саудовскую Аравию и Катар, отметив «укрепляющийся в арабском мире принципиальный настрой на восстановление полноформатного участия САР в работе Лиги арабских государств».