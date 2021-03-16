Киев, , 20:01 — REGNUM Обращение в ФСБ РФ направили украинские власти в связи с «нарушением режима государственной границы Украины российским вертолётом», сообщили 16 марта в украинской погранслужбе.

По данным украинской стороны, российский вертолёт залетел на территорию Украины на расстояние около 50 метров и вскоре, развернувшись, улетел в строну России. Это произошло в небе над Сумской областью.

Киев потребовал у Москвы «сообщить принадлежность летательного аппарата и обстоятельства, которые привели к нарушению».