Нижневартовский район, Югра, , 19:55 — REGNUM В Югре на продуктопроводе «СибурТюменьГаза», где произошла утечка углеводородов с возгоранием, завершены работы по полной очистке отсечённого участка от остаточных продуктов газопереработки при помощи специального полиуретанового манжетного поршня «Семигор» М4. Об этом 16 марта сообщает пресс-служба компании.

Вытесненные остаточные продукты были утилизированы в амбарах дожига, напоминают в АО «СибурТюменьГаз». Сейчас проводится работа по пневматическим испытаниям на герметичность (опрессовка) отсечённого участка газопровода. Это позволит получить информацию о возможном повреждении продуктопровода.

По результатам опрессовки будут приняты решения о дальнейшей эксплуатации действующего продуктопровода или строительству новой «нитки» трубы, сообщают в компании.

И отмечают, что специалисты АО «СибурТюменьГаз» полностью контролируют процесс очагового горения продукта на поверхности реки совместно с надзорными ведомствами.

«После изучения исследования гидрографов и завершения горения будут проведены водолазные работы для фактического натурного исследования подводной части продуктопровода», — поясняют в АО АО «СибурТюменьГаз».

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