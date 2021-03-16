Вашингтон, , 19:57 — REGNUM В американской версии приложения для знакомств Tinder появится новая функция, которая позволит получать информацию о задержаниях и судимостях других пользователей. Об этом 16 марта сообщает BBC.

По данным BBC, компания Match Group, владеющая Tinder, стала инвестором Garbo — платформы для проверки данных. Благодаря этому сервису Tinder введет платную услугу по проверке информации о любом пользователе, используя его полное имя или номер телефона.

ИА REGNUM напоминает, что Tinder — это популярное приложение, предназначенное для романтических знакомств. Оно учитывает заданные параметры и местоположение пользователя.

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