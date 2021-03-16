Донецк, 16 марта, 2021, 19:51 — ИА Регнум. Два села в ДНР — Ленинское и Украинское — подверглись интенсивным обстрелам со стороны ВСУ вечером 16 марта, сообщает Совместный центр контроля и координации режима прекращения огня.

Mil.gov.ua ВСУ ведёт обстрел

Уточняется, что в 17:05 мск украинские боевики обстреляли из автоматических станковых гранатомётов Ленинское: было выпущено 25 гранат. В 18:15 мск ВСУ из АГС атаковали Украинское (21 граната).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, большое количество украинской бронетехники выявила разведка ДНР на железнодорожных станциях, контролируемых ВСУ.