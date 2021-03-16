Санкт-Петербург, , 19:57 — REGNUM Заключительный этап к всероссийского профессионального конкурса «Учитель будущего» определит лучших педагогов страны, он стартовал 16 марта в петербургском Дворце творчества юных, участников поприветствовал губернатор Северной столицы Александр Беглов.

Заключительный этап Всероссийского профессионального конкурса «Учитель будущего»

«Все вы — учителя-новаторы, ищете новое, предлагаете самые современные практики и инновационные подходы в образовании. <…> У вас самая важная в мире профессия. Люди доверяют вам самое дорогое — своих детей. Ваш труд нелегок, но вы воспитываете замечательную, ответственную молодежь», — сказал Беглов.

Он поблагодарил педагогов за то, как те проявили себя в условиях пандемии, организовав учебный процесс в дистанционном режиме. Губернатор также отметил, что петербургская школа всегда была одной из лучших в России, и вновь напомнил о том, что Северная столица обошла Москву, заняв первое место по итогам оценки регионов по качеству школьного образования.

Конкурс «Учитель будущего» проводится при поддержке Министерства просвещения и президентской платформы «Россия — страна возможностей», он начался еще 19 ноября 2019 года и призван выявить лучшие педагогические практики и новаторские подходы в образовании, содействовать продвижению талантливых педагогов.

В конкурсе приняли участие более 39 тысяч учителей из всех регионов России. Самому молодому педагогу — 19 лет, самому старшему — 76 лет. В финал вышли 99 команд — 306 учителей. Заметим, Петербург лидирует по числу финалистов: 33 учителя в составе 11 команд.

Конкурс включал в себя четыре этапа: регистрацию участников, онлайн-тестирование (предметный или метапредметный тест, психолого-педагогический тест и тест по культуре речи), а также очные соревнования. Финальные испытания — междисциплинарный урок, воспитательное мероприятие и участие в конференции в качестве спикеров — пройдут с 16 по 20 марта. В последний день состоится церемония закрытия и награждения победителей.

Как сообщил генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров, среди финалистов оказалось много учителей начальных классов, русского языка и литературы, математики и географии. При этом контингент достаточно молод: почти 50 человек не старше 30 лет, большинство финалистов — в возрасте от 31 до 55 лет, а 12 учителей находятся в группе от 56 до 70 лет.

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Ирина Потехина полагает, что с общедоступностью информации благодаря интернету учитель в современном мире выступает неким навигатором в бурном потоке.

«Учитель будущего — это человек, который может в таких постоянно меняющихся обстоятельствах оставаться собой и понимает, как удержать внимание ребенка. Сейчас учитель соревнуется практически с интернетом, он должен обладать не только знаниями, но и множеством дополнительных компетенций. Люди, которые приехали сегодня на финал, все эти качества демонстрируют. Они умеют меняться, не боятся перемен. Все дети очень разные, и если раньше было важно, чтобы они были похожи друг на друга, теперь раскрываются индивидуальные качества ребенка», — цитирует Потехину издание «Петербургский дневник».

По итогам конкурса будет сформировано сообщество «учителей будущего» из числа полуфиналистов и финалистов. Члены сообщества получат возможность участия в образовательных мероприятиях на базе мастерской управления «Сенеж» и в ключевых событиях сферы образования.