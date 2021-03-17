Кострома, 17 марта, 2021, 08:45 — ИА Регнум. Китайский сервис такси DiDi в ближайшие недели запустится в Костроме. Об этом 16 марта в интервью РБК сообщил операционный директор российского филиала компании Даниил Петин.

Наталья Диева Такси

С сегодняшнего дня в 20 российских городах, в том числе в соседнем Иваново открылась регистрация для водителей и таксопарков в сервисе. В «ближайшие недели» воспользоваться китайским такси смогут клиенты.

Агрегатор DiDi расширяет присутствие в России. До конца 2021 года компания планирует охватить рынок таксомоторных перевозок ещё в 100 городах государства. Как предположил в беседе с «Коммерсантом» руководитель центра компетенций Международного евразийского форума «Такси» Станислав Швагерус, выход агрегатора в регионы спровоцирует снижение стоимости поездок. Другим фирмам придётся понижать цены на услуги, чтобы не потерять клиентов.

Сейчас в Костроме работают такси «Яндекс Go», сервисы «Максим», «Поехали», «Тройка», «Форсаж», такси «Фаворит» и другие перевозчики.