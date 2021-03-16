16 марта 2021 | Время чтения 6 мин

Триллионные инвестиции, требующиеся для реализации плана форсированной 100%-ной декарбонизации энергетической и транспортной инфраструктуры США до 2035 года вызывают опасения даже среди многих политиков Демократической партии, которые хотели бы получить двухпартийную поддержку столь рискованного климатического плана Джо Байдена.

Ангелина Потеряйко, , 20:32 — REGNUM В США коалиция из экологических групп при поддержке губернаторов-демократов запускает рекламную кампанию стоимостью более $10 млн, призывающую администрацию Байдена и Конгресс потратить триллионы долларов на изменение климата и чистую энергию, зная о планах Вашингтона по созданию экологически чистой инфраструктуры и новых «зеленых» рабочих мест. Об этом пишет Джош Ледерман в статье под названием «Зеленые» политические силы запускают рекламную кампанию на 10 миллионов долларов — Байден и Конгресс потратят огромные средства на борьбу с изменением климата», опубликованной на информационном портале NBC News 16 марта 2021 года.

Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Рекламная кампания, получившая название «Великая американская стройка», нацелена на установку отправной точки для переговоров о создании зеленого инфраструктурного проекта, который рассматривается как очередной крупный рывок Джо Байдена, следующий за пакетом помощи в $1,9 трлн на борьбу с распространением вируса COVID-19, выделенным на прошлой неделе.

Байден проводит кампанию по увеличению расходов на «зеленую» инфраструктуру и «зеленые» рабочие места. Но многие демократы заявили о своём беспокойстве в связи с тем, что намерение президента США обратиться к республиканцам для согласования этой огромной статьи расходов сразу после пакета помощи по COVID-19 может привести к обратному эффекту.

В первом телевизионном рекламном ролике, который будет запущен 16 марта 2021 года по кабельному телевидению, использованы черно-белые изображения рабочих. Это должно продемонстрировать, что американские строители, кровельщики, электрики и сталелитейщики получат выгоду от крупных инвестиций в новые, экологически чистые инфраструктурные проекты, и как бы подтвердить заявление администрации Байдена о том, что экологически чистая инфраструктура и рабочие места идут рука об руку.

«Ваша страна призывает вас восстановить Америку, создать более чистое, безопасное и более процветающее будущее для всех, — говорится в рекламе. — Решение проблемы изменения климата — это цель всей нашей жизни».

Организаторы рекламной кампании заявили, что они потратили на неё более $10 млн, а именно на саму её организацию и дополнительную телевизионную рекламу. Первый ролик был произведен рекламным домом Pereira O'Dell, в портфолио которого входит реклама с участием бывших президентов Джимми Картера, Джорджа Буша, Билла Клинтона и Барака Обамы, призывающих к вакцинации против COVID-19 в рамках кампании «Это зависит от вас».

По словам Лори Лодес, исполнительного директора проекта Climate Power, организовавшей кампанию совместно с Лигой избирателей за сохранение природы и Коалицией за потенциальную энергию, ключевая цель кампании — оказать большее политическое давление на законодателей, которые выступали за смелые меры по борьбе с изменением климата.

«Американцы выбрали сторонников климата в Конгресс, и они ожидают решения вопросов, которые привели их к участию в выборах, включая чистую энергию и изменение климата», — сказала Лодес.

Вспоминая давление, оказываемое на них в Конгрессе по климатической повестке, неудачную попытку введения квот и торговли квотами в 2009 году, демократы и отдельные климатические группы опасаются возможного повторения этих эпизодов и в 2021 году, особенно если вновь возобладают опасения по поводу потери рабочих мест в период перехода от использования ископаемого топлива к зеленой энергетике.

Байден, будучи кандидатом в президенты, пообещал план развития «зелёной» инфраструктуры стоимостью более $2 трлн, который выйдет далеко за рамки традиционных проектов (например, строительство мостов и дорог) и будет включать в себя значительные инвестиции в технологии для сокращения выбросов парниковых газов в США. Это означает строительство высоковольтных линий электропередачи, модернизацию и реновацию зданий и установку полумиллиона станций для зарядки электромобилей.

Потери рабочих мест, например в сфере угледобычи или на нефтепроводах, неизбежны, если США хотят достичь поставленной Байденом цели по сокращению выбросов в масштабах всей экономики США к 2050 году. Джефф Навин, бывший руководитель аппарата министерства энергетики, заявил, что в основе политической стратегии по изменению климата, предложенной Байденом, лежат достаточно высокие расходы, чтобы в конечном итоге создать больше высокооплачиваемых рабочих мест, чем будет потеряно.

«В некотором смысле чем больше будет потрачено, тем шире будет климатический пакет, потому что чистый экономический эффект довольно велик, — сказал Навин, который сейчас работает в правительственной фирме Boundary Stone Partners. — Я думаю, что климатические группы справедливо признают, что настало их время для активных действий».

Стремясь продемонстрировать широкую политическую поддержку расходов на климат, особенно в тех штатах, где демократы борются за сохранение своего зыбкого большинство в палате представителей, климатические группы заявили об одобрении расходов со стороны губернаторов-демократов Мичигана, Невады и Висконсина, а также других фигур, в том числе мэра Питтсбурга и лидеров нескольких крупных профсоюзов.

«Мы можем вернуть миллионам людей рабочие места и подготовить такие государства, как наше, к борьбе с изменением климата, создав беспрецедентные экономические возможности для бизнеса и процветания для нашего народа», — сказала Гретхен Уитмер, губернатор штата Мичиган, экономика которого зависит от автомобильной промышленности, а следовательно, столкнётся с большими проблемами, если жители США быстро перейдут на электромобили.

Как именно будет выглядеть инфраструктурный пакет и как демократы проведут его через Конгресс — эти вопросы всё ещё находятся в стадии разработки.

Хотя законодательство сейчас сосредоточено на законопроекте о пакете помощи по борьбе с распространением COVID-19, за кулисами главные советники Байдена, в том числе советник по климату Джина Маккарти и министр транспорта Пит Буттиджич, встречались с представителями различных отраслей экономики, включая автомобильную и авиационную промышленность, чтобы оценить возможности.

Байден встретился с сенаторами от обеих партий по поводу плана, который, согласно его предвыборным обещаниям, должен стать «крупнейшей мобилизацией государственных инвестиций со времен Второй мировой войны».

Тут же возникает давно зреющий вопрос о том, насколько активно США будут стремиться сократить выбросы парниковых газов к 2030 году в рамках своего возобновленного участия в Парижском соглашении, из которого в своё время вышел бывший президент Дональд Трамп. Соответствующее заявление, ожидаемое в апреле, потребует изложения того, что именно США планируют делать внутри страны для достижения поставленной до 2030 года цели, и демонстрации наличия политической поддержки.

До сих пор не ясно, будет ли Белый дом стремиться протолкнуть весь экологический план как единый пакет, ведь это будет означать необходимость согласования бюджета — таким же образом был принят план, направленный на борьбу с распространением COVID-19. Стратегия столкнулась с новыми вопросами после того, как сенатор от Западной Вирджинии Джо Манчин заявил, что он, скорее всего, не поддержит такой пакет, если Байден не согласует его с республиканцами.

По словам законодателей, повторная авторизация Закона о наземном транспорте, срок действия которого истекает в сентябре 2021 года, может стать очевидным средством реализации хотя бы части плана Байдена. Законодатели-демократы в палате представителей и Сенате работают над обновлением этого закона, наполненного положениями, связанными с климатом, в то время как другие комитеты начали работу над законодательством в области энергетики и электричества, чтобы быстро перейти к возобновляемой энергии.

По словам помощников членов Конгресса и федеральных чиновников, эти отдельные законы можно использовать, чтобы попытаться провести план Байдена через Конгресс по частям или в конечном итоге объединить в один пакет.

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