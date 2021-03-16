Челябинск, 16 марта, 2021, 19:38 — ИА Регнум. Житель Челябинска был задержан по подозрению в краже коньяка из магазина, сообщили 16 марта в пресс-службе областного управления Росгвардии.

Константин Ерёмин ИА Красная Весна Коньяк

Инцидент произошёл днём накануне, 15 марта, в гипермаркете на Копейском шоссе. Росгвардейцы выехали на место ЧП после срабатывания кнопки тревожной сигнализации в магазине.

О попытке кражи одним из посетителей магазина коньяка на сумму более девяти тысяч рублей сообщил охранник гипермаркета. Молодой человек 22 лет, ранее судимый челябинец, был задержан.