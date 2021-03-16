Львов, Украина, 16 марта, 2021, 19:38 — ИА Регнум. Львовский областной совет поддержал идею обращения к правительству Украины о переименовании стадиона «Арена Львов» в стадион имени главаря украинских нацистов Степана Бандеры, сообщила 16 марта депутат от фракции ПЕС «Порошенко — Европейская солидарность» Ольга Березюк на своей странице в Facebook.

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«На сессии облсовета предложили обращение от «Европейской солидарности» о переименовании стадиона «Арена Львов»… в стадион имени Степана Бандеры», — написала Березюк.

Напомним, в первых числах марта горсовет Тернополя присвоил местному стадиону имя подельника Бандеры — офицера СС Романа Шухевича, причастного к массовым убийствам мирного населения на оккупированной германскими войсками Украине и в Белоруссии.

Ранее Львовский и Тернопольский областные советы обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому и Верховной раде с призывом вернуть Бандере звание «Герой Украины».