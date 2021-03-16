Ростов-на-Дону, , 19:28 — REGNUM В Ростовской области рассмотрят возможность очередного смягчения коронавирусных ограничений. Об этом в ходе регионального оперштаба 16 марта сообщил донской губернатор Василий Голубев.

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В частности, главе региона поступило предложение увеличить заполняемость зрительных залов в театрах и клубах до 75−80%. Кроме того, смягчение карантинных мер может произойти ввиду скорого принятия решений о допуске в оздоровительные лагеря детей из других субъектов России. При этом пришкольные площадки в дни весенних каникул должны работать с учётом выполнения всех санитарных требований.

«Давайте рассмотрим предложения по смягчению ограничений с учётом эпидемической ситуации, динамики, хода вакцинации в регионе. Есть интересы экономики, бизнеса, но на первом месте, безусловно, здоровье людей», — отметил Голубев.

Напомним, ранее глава региона подчеркнул необходимость плавного выхода из пандемии.

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