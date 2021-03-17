Вашингтон, , 00:27 — REGNUM Президент США Джо Байден встретится с представителями малого бизнеса в округе Делавэр в штате Пенсильвания. На неделе Байден и вице-президент Камала Харрис посетят еще несколько ключевых штатов, сообщает 16 марта Reuters.

Президент Байден 16 марта прибудет в Пенсильванию, чтобы поддержать недавно принятый пакет экономической помощи на сумму $1,9 трлн.

15 марта Байден пообещал, что в течение следующих 10 дней администрация Белого дома обеспечит 100 миллионов прививок от коронавируса и 100 миллионов прямых выплат населению.

Как сообщало ИА REGNUM, пакет мер предусматривает выделение около $400 млрд непосредственно на усилия по борьбе с распространением коронавируса. Кроме этого, около $1 трлн предполагается направить на оказание помощи населению, в том числе прямые единовременные выплаты в размере $1400 большинству американских налогоплательщиков. Остальная часть суммы должна быть направлена на прочие меры по стимулированию экономики.