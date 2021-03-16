Челябинск, , 19:26 — REGNUM Житель Челябинска Олег Ш. оштрафован из-за постов о полицейских. Такое решение 16 марта вынес Тракторозаводский райсуд.

Ш. был привлечён по статье 20.3.1 КоАП РФ, предусматривающей ответственность за возбуждение ненависти либо вражды или унижение человеческого достоинства. По ней ему грозило вплоть до 15 суток ареста. Но, как пишет 74.ru, он заплатит штраф в размере 15 тыс. рублей.

Поводом для наказания стали посты и видео о силовиках. Сам Ш. намерен обжаловать наложенный на него штраф.