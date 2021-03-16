Минск, 16 марта, 2021, 19:23 — ИА Регнум. Биометрические паспорта вводятся в Белоруссии с 1 сентября, сообщили 16 марта в пресс-службе белорусского президента.

Биометрия по-белорусски

Соответствующий указ президент республики Александр Лукашенко подписал сегодня, 16 марта. Отмечается, что использование биометрических паспортов позволит «автоматизировать процедуру идентификации личности, упростить прохождение паспортного контроля при пересечении границы, будет способствовать развитию электронных сервисов».

Уточняется, что в биометрические паспорта встроят микросхему с фотоизображением, отпечатками пальцев рук, а также внесут ряд других персональных данных владельца.

В общей сложности в Белоруссии появится, как отмечается в указе, восемь новых видов документов с биометрическими данными, включая биометрический паспорт и идентификационную карту гражданина.