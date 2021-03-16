Москва, , 19:18 — REGNUM Объём промышленного производства в России в феврале сократился на 1,4% по сравнению с предыдущим месяцем, а снижение показателя в годовом выражении ускорилось до 3,7% с 2,5% в январе. Об этом сообщает 15 марта Росстат.

За январь-февраль 2021 года промпроизводство в стране сократилось на2,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По данным Росстата, рост объёмов в годовом выражении в феврале показали энергетический сектор, тепло‑ и газоснабжение — на 7,4%, а также отрасли, связанные с водоснабжением и водоотведением, утилизацией отходов и ликвидацией загрязнений — на 7,7%.

В обрабатывающей промышленности с исключением календарного фактора выпуск сохранился практически на уровне прошлого года, а с учётом календарного фактора спад в годовом выражении ускорился на 2,4% с 0,2% в январе. Сырьевой сектор показал снижение на 8,9%.

В Росстате отмечают, что на снижение промышленного производства в феврале повлияли климатический и календарный факторы, а также высокая база февраля прошлого года, когда рост показателей составил 4,6%.