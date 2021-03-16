Ханты-Мансийск, , 19:11 — REGNUM В Югре прививки от коронавируса поставят всем призывникам в ряды Вооружённых сил России, а также должностным лицам, участвующих в организации призыва. Об этом заявила губернатор ХМАО Наталья Комарова на заседании регионального оперативного штаба 16 марта.

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Весенний призыв начинается в Югре с 1 апреля 2021 года.

Из Ханты-Мансийского округа будет призвано в армию около 1 500 молодых людей.