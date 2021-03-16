Кишинёв, , 19:10 — REGNUM Лидер партии «Действие и солидарность» Игорь Гросу предложен молдавским президентом Майей Санду на должность премьер-министра Молдавии, сообщила 16 марта глава республики журналистам.

Это произошло после того, как предложенная социалистами в качестве кандидата на должность премьер-министра Молдавии Марианна Дурлештяну отказалась выдвигаться.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее кандидатура Натальи Гаврилицы, предложенная Санду на должность премьер-министра, была два раза отвергнута депутатами молдавского парламента.

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