Кишинёв, 16 марта 2021, 19:10 — REGNUM Лидер партии «Действие и солидарность» Игорь Гросу предложен молдавским президентом Майей Санду на должность премьер-министра Молдавии, сообщила 16 марта глава республики журналистам.
Это произошло после того, как предложенная социалистами в качестве кандидата на должность премьер-министра Молдавии Марианна Дурлештяну отказалась выдвигаться.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее кандидатура Натальи Гаврилицы, предложенная Санду на должность премьер-министра, была два раза отвергнута депутатами молдавского парламента.
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