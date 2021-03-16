Киев, 16 марта, 2021, 19:13 — ИА Регнум. Все больше стран Европы отказываются от английско-шведской вакцины AstraZeneca из-за большой смертности, а Украина при этом продолжает пользоваться индийской «репликой» этой вакцины.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцина «Спутник V»

Об этом украинские эксперты дискутировали сегодня, 16 марта, в социальных сетях и телеэфирах.

«Вслед за Австрией, Данией и Норвегией использование вакцины AstraZeneca приостановили Эстония, Литва, Люксембург, Латвия, Норвегия и Исландия. Причина — смерти от тромбоза, у нескольких человек вскоре после вакцинации развились тромбы. Теперь лидерам общественного мнения на Украине главное грамотно пояснить, что настоящая AstraZeneca действительно вышла не очень, зато индийская «копия» надежнее оригинала», — саркастически отмечает журналист Анна Левинкова.

Политический эксперт Роман Губриенко предложил рассмотреть ситуацию в том ключе, что Европа превратилась в «поле боя между классическими препаратами вроде «Спутник V» и РНК-вакцинами».

«Классические работают по принципу ослабленного возбудителя болезни. А РНК вроде AstraZeneca, если простым языком, влезают на генный уровень, поэтому от них можно ожидать чего угодно, вплоть до онкологии», — проинформировал он.

В связи с этим Губриенко сообщил, что параллельно с отказом ряда стран ЕС от AstraZeneca Италия и Швейцария запускают проект по производству вакцины «Спутник V», о производстве которой на Украине оппозиционный политик Виктор Медведчук договорился еще в декабре 2020 года, а власть эти соглашения проигнорировала.

«Да, обратите внимание, что параллельно с валом отказов от AstraZeneca швейцарская ADIENNE Pharma & Biotech подписала договор, по которому будет производить вакцину «Спутник V» на своем заводе в Италии. То есть Швейцария и Италия взяли на вооружение формулу успеха, которую Украина благодаря Медведчуку могла запустить еще в декабре 2020-го — начать производить «Спутник V» на своем производстве», — сделал вывод эксперт.

По мнению Губриенко, власть во главе с Зеленским «на амбразуру легли», лишь бы не допустить производства «Спутника V» в Харькове, как предлагала оппозиция.

«С учетом того, что Европа переориентируется на классические вакцины, Италия и Швейцария заработают себе репутационные и финансовые бонусы. В связи с этим вопрос, почему Зеленский и компания «на амбразуру легли», чтобы не допустить производства «Спутника V» в Харькове, хотя Медведчук все для этого сделал», — заключил он.

«Гендиректор ВОЗ ввел такое понятие, как «вакцинный национализм», — когда богатые страны забрали все вакцины себе. А как назвать поведение Зеленского, Степанова и прочих «ляшков», которые не дают Украине реализовать свою «формулу успеха» и пытаются запихать нас «хоть тушкой, хоть чучелом» в страны третьего-четвертого мира?» — возмутился Губриенко в завершение.

ИА REGNUM напоминает, что минздрав Украины не намерен останавливать использования вакцины AstraZeneca/Covishield, несмотря на аналогичные решения, принятые несколькими европейскими странами.

Как заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, власти страны даже не рассматривают возможность остановки вакцинации, для этого «нет никаких причин».

Степанов считает, что на Украине никаких побочных эффектов от использования вакцины в принципе не наблюдается.