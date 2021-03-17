Эдмонтон, Канада, , 00:12 — REGNUM В городе Эдмонтон, Канада, умерла 17-летняя школьница, получившая ранения от 19-летнего ученика. Об этом 16 марта сообщает The Canadian Press.

Нападение произошло в классе школы Christ the King, в которую ходят 350 человек.

Девушку доставили в больницу, но врачам не удалось ее спасти.

Ученики были знакомы, но следствие считает, что убийство было не преднамеренным, сообщил инспектор Дэйл Кендолл.

«Это большая трагедия. Никто не верит, что такое могло произойти в нашем небольшом городе» — заявил Кендолл на пресс-конференции.

Убийство в стенах школы также потрясло министра образования Адриану ЛаГранж. Она сообщила, что центр психологической помощи будет работать в школе до конца недели.

Напомним, что последним громким делом в Эдмонтоне было убийство наркоманом двух девочек, дочерей соседки.