Санкт-Петербург, , 19:16 — REGNUM Почетный академик Российской академии художеств Евгения Васильева, получившая широкую известность после громкого уголовного дела «Оборонсервиса», лично открыла свою выставку «Весна» в стенах музея Академии художеств в Санкт-Петербурге, передает корреспондент ИА REGNUM.

Выставка Евгении Васильевой в Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

Персональное открытие выставки состоялось в тайне от СМИ. Изначально оно было намечено на 16:00 мск 16 марта, но за день до предпоказа открытие перенесли на 18 часов. Однако Васильева появилась уже в 17 и всего через час закончила общение, из-за чего встретиться с автором выставки удалось не всем.

На открытии, которое посетили несколько, насколько можно судить по внешнему виду, близких знакомых и поклонников творчества Васильевой, художница рассказала о своём творческом пути. Уточнила, что окончила британскую высшую школу дизайна в Москве в 2018 году, а также магистратуру МГУ. А сейчас продолжает обучение в открытом колледже искусств в Лондоне и вновь в магистратуре МГУ. Ее специализация — современное искусство.

«Искусство, существуя для человеческого созерцания и удовольствия, способствует человеческому благополучию, что, в свою очередь, имеет моральное значение. Таким образом, искусство может выступать против несправедливости и содействовать развитию базовых моральных качеств», — заявила Евгения Васильева.

Выставка заняла два этажа музея Академии художеств. Полотна и малые скульптурные формы разместились среди классических работ.

Напомним, студенты и преподаватели академии призвали бойкотировать выставку, из-за чего перед официальным открытием в городе на Неве разразился скандал.

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