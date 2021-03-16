Москва, , 19:06 — REGNUM Суммарная задолженность по заработной плате в России в феврале сократилась на 67,6 млн рублей, или на 3,6%, и по состоянию на 1 марта составила 1 млрд 804,9 млн рублей. Об этом сообщает Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

По данным ведомства, из общей суммы невыплаченной заработной платы на начало марта 256,4 млн рублей (14,2%) приходилось на долги, образовавшиеся с начала 2021 года, ещё 662,6 млн рублей (36,7%) — долги, сохраняющиеся с 2020 года, 885,9 млн рублей (49,1%) — с 2019 года и ранее.

Сообщается также, что 29,18 млн рублей из общей суммы задолженности сформировалось в результате несвоевременного получения средств из федерального и местных бюджетов, а остальная сумма — из-за отсутствия у работодателей собственных средств.

На 1 марта задолженность по заработной плате имели менее 1% работников обследуемых Росстатом организаций. Из них работники обрабатывающих производств составили 39,6%, строительной сферы — 21,7%, добычи полезных ископаемых — 11,5%, сельского хозяйства, охоты и предоставления услуг в этих областях, а также лесозаготовок — 7,1%, транспорта — 5,8%.