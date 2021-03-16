Мурманск, , 19:02 — REGNUM Кольский районный суд Мурманской области вынес приговор бывшему полиции, избившему дубинкой задержанного. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Северо-Западном СУ СКР на транспорте.

ЧП произошло в сентябре — сотрудник Мурманского ЛО МВД России на транспорте доставил в полицию мужчину, который находился на борту самолета в состоянии опьянения и оскорблял стражей порядка.

«Полицейский, явно превышая свои полномочия, избил задержанного, находившегося в наручниках, дубинкой», — уточнили в ведомстве.

Суд признал экс-полицейского виновным его в превышении должностных полномочий с применением насилия и приговорил его к одному году условно с испытательным сроком на год. Кроме того, ему год нельзя занимать должности, связанные с функцией представителя власти.

Авиадебошир был осужден по статье 319 УК РФ (оскорбление представителя власти).