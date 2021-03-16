Киев, 16 марта, 2021, 18:59 — ИА Регнум. Вертолет Ми-8, принадлежащий, вероятно, Вооруженным силам Российской Федерации, сегодня, 16 марта, нарушил воздушное пространство Украины в Сумской области.

Dmitry Terekhov Вертолёт Ми-8

Об этом сообщил украинский журналист Андрей Цаплиенко через социальные сети.

Он отметил, что инцидент произошел в 14:05 по местному времени, в районе зоны ответственности Сумского пограничного отряда погранслужбы Украины, возле поселка Краснополье.

Вертолет был на высоте до 100 метров, следовал «курсом 90», развернулся на глубине 50 метров над украинской территорией и вернулся в Россию.

Через несколько часов пресс-секретарь пограничной службы Украины Андрей Демченко подтвердил «вторжение» и заявил, что Украина ждет от России объяснений.

«Государственная пограничная служба Украины немедленно направила письмо на пограничное управление ПС ФСБ РФ по Белгородскому и Воронежскому участках о нарушении режима государственной границы Украины российским вертолетом и требованием сообщить принадлежность летательного аппарата и обстоятельства, которые привели к нарушению», — заявил Демченко в комментарии «Украинской правде».

Он также отметил, что пограничная служба «немедленно» проинформировала все заинтересованные министерства и ведомства относительно этого инцидента.