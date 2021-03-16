Ростов-на-Дону, , 18:59 — REGNUM У двоих жителей Ростовской области, предположительно, обнаружен британский штамм коронавируса SARS-CoV-2. Об этом в ходе заседания регионального оперштаба 16 марта сообщил главный санитарный врач Дона Евгений Ковалёв.

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По его словам, предварительные результаты исследований, которые указывают на «британскую» разновидность коронавируса, получили два человека. Это жители Шахт и Таганрога. При этом оба пациента не покидали пределы РФ. Вместе с тем нет оснований утверждать, что данные виды мутации вируса усугубляют течение болезни.

Иа сообщало, что в Ростовской области сократился суточный прирост носителей коронавируса. За весь период пандемии зарегистрировано 77 225 случаев заражения.

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