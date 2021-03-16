Киев, 16 марта, 2021, 18:57 — ИА Регнум. Обыски в рамках возбуждённого на Украине уголовного дела о Харьковских соглашениях прошли в ряде украинских госструктур, сообщает 16 марта СБУ.

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Уточняется, что украинские спецслужбы провели обыски в административных зданиях органов власти, привлечённых к подготовке и ратификации Харьковских соглашений — в Верховной раде, Совете нацбезопасности и обороны (СНБО), в МИДе и в правительстве.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, уголовное дело о Харьковских соглашениях СБУ возбудила 12 марта. Эти соглашения, касающиеся пребывания Черноморского флота РФ на Украине, были подписаны в Харькове 21 апреля 2010 г. на тот момент президентами России и Украины Дмитрием Медведевым и Виктором Януковичем.