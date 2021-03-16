Москва, , 18:51 — REGNUM Российская компания «Газпром» и британско-нидерландский концерн Shell заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве сроком на пять лет. Об этом сообщает 16 марта пресс-служба «Газпрома».

Как отмечается, подписанный документ расширяет взаимодействие двух компаний. Особое внимание при этом планирует уделить изучению энергетических рынков, реализации проектов по всей цепочке создания стоимости, а также сотрудничеству в области цифровизации технологий и сокращения выбросов парниковых газов.

Сообщается, что председателя правления «Газпром» Алексей Миллер и главный исполнительный директор Royal Dutch Shell Бен ван Берден также обсудили текущее состояние сотрудничества двух компаний.

В частности, речь шла о проекте «Сахалин — 2». Заявлено, что по итогам 2020 года в рамках проекта был произведён и отгружен покупателям рекордный объём сжиженного природного газа — более 11,6 млн тонн.

Отдельное внимание также было уделено вопросу декарбонизации европейской энергетики. Было отмечено, что благодаря экологическим свойствам природный газ может сыграть значительную роль в достижении климатических целей Европы, сообщили в пресс-службе.