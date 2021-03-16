Москва, , 18:51 — REGNUM Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела РФ разработала вариант обращения к руководству транснациональных IT-компаний, соцсетей, где призывают к взаимодействию. Как передает корреспондент ИА REGNUM 16 марта, об этом сообщил глава комиссии Василий Пискарёв («Единая Россия»).

«Мы сегодня подготовили и утвердили концепцию обращения к руководству площадок, что у нас есть проблемы, что ваши сотрудники не выполняют законы. Мы предлагаем им коммуницировать с нами и обсудить», — сказал Пискарёв.

Он обратил внимание на большое количество в интернете информации, негативно влияющей на жизнь и здоровье детей.

«Мы только по Twitter зафиксировали более 3 тыс. неудаленных контентов, призывов к порнографии, суициду, наркопотреблению. Угроза жизни и здоровью детей продолжается… Это и Twitter, и Facebook, и Google», — отметил депутат.

Парламентарий напомнил о законе, который позволяет Роскомнадзору не только тормозить трафик нарушителей российского законодательства, но и блокировать площадку.

«Не надо доводить до крайних мер», — предостерег депутат Госдумы.

Кроме того, по его словам, для налаживания взаимодействия с интернет-площадками есть идея, обязывающая платформы создать на территории РФ свои представительства.

«Чтобы можно было в конце концов подать на них в суд за неисполнение наших законов», — пояснил глава комиссии Госдумы.

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