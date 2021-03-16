Берлин, , 18:51 — REGNUM Олимпийский чемпион Игр-2018 биатлонист Арнд Пайффер (Гермния) объявил о завершении карьеры. Об этом 16 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM.

На Играх-2018 Пайффер завоевал золото в спринте, а также 5 раз становился чемпионом мира. На в феврале в Словении завоевал серебро в индивидуальной гонке.

«Сегодня хочу объявить о завершении карьеры биатлониста. … Нелегкое решение после столь долгого времени. Однако для меня уже давно ясно, что идеальное время для ухода наступило после этого сезона», — написал Пайффер в Facebook.