Заречный, Свердловская область, , 19:11 — REGNUM В Свердловской области прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу в отношении экс-полицейского, который обвиняется в причинении тяжкого вреда здоровью жителю Заречного, а также в хулиганстве. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

По словам старшего помощника прокурора региона Марина Канатова, мужчина обвиняется по п."з» ч.2 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершённое с применением предметов, используемых в качестве оружия) и ч.2 ст.213 УК РФ (хулиганство, совершённое с применением насилия гражданам и угрозой его применения, с применением предметов, используемых в качестве оружия).

По версии следствия, экс-сотрудник полиции поссорился с мужчиной в кафе Заречного. Будучи в нетрезвом состоянии, полицейский пошёл за оппонентом, но перепутал его с другим человеком и нанёс тому два ножевых ранения.

«Вину в совершённом преступлении бывший полицейский признал, при этом возместил пострадавшей стороне причинённый вред», — сказал старший помощник руководителя Следственного комитета (СКР) по Свердловской области Александр Шульга.

Как сообщил начальник пресс-службы областного главка МВД полковник Валерий Горелых, сыщикам удалось установить, что к происшествию может быть причастен сотрудник полиции. «Его вскоре обнаружили в состоянии алкогольного опьянения», — сказал полковник. Обвиняемый уже уволен из органов МВД по отрицательным основаниям. Пять непосредственных руководителей экс-полицейского привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на пожилую жительницу Екатеринбурга завели уголовное дело за то, что она якобы напала на полицейских.

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