Вашингтон, , 18:48 — REGNUM Четыре человека, среди которых малолетний ребенок, были застрелены в США в ходе ссоры из-за «чека помощи» на сумму $1,4 тыс, сообщает 16 марта Newsweek.

Чек, распространяемый в США в рамках программы поддержки экономики на $1,9 трлн, был прислан в одну из семей Индианаполиса. Сожитель получательницы помощи захотел забрать половину этих денег себе.

Получив отказ, 25-летний мужчина достал пистолет и убил четверых членов семьи, в том числе семилетнего ребенка.

После этого убийца скрылся с места преступления, но позднее был арестован.

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