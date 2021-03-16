Киев, , 18:48 — REGNUM Система электронного уголовного производства на Украине уже «почти готова к применению», заявил сегодня, 16 марта, министр юстиции страны Денис Малюська.

Чиновник отметил, что система «суда в смартфоне» ожидает только законодательного урегулирования для начала работы, передает корреспондент ИА REGNUM.

Он заявил, что пользователями будут как правоохранители, так и сторона обвинения и защиты, и новые правила будут способствовать повышению эффективности уголовного процесса, облегчив взаимодействие суда, стороны обвинения и стороны защиты.

«Уменьшится чрезмерная бюрократизация процессов… упростится и ускорится подготовка и обработка документов со стороны следователей и прокуроров. Адвокаты смогут быстрее подавать заявления и ходатайства и смогут знакомиться с материалами уголовных производств в электронном виде», — сказал он.

ИА REGNUM напоминает, что 1 марта президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для власти одним из главных вызовов является устранение злоупотреблений и обеспечение прозрачности судей, и действенным шагом здесь может стать IT-решение, т.н. «суд в смартфоне».

«Большинство бюрократических процедур перейдут в онлайн, что ускорит судебный процесс, минимизирует коррупцию и возможности для злоупотребления», — отметил он.

3 марта глава Верховной рады УкраиныДмитрий Разумков заявил, что реформа «суд в смартфоне» достаточно сложна для реализации и он считает, что ввести эту реформу в рассмотрение уголовных дел «маловероятно».